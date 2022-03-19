Эксперт: Китай ждет, когда территории России можно будет «взять» без единого выстрела 19 19.03.2022, 13:19

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Пекин руководствуется собственными интересами.

В войне России против Украины Китай пытается действовать исключительно в своих интересах. В Пекине прекрасно понимают: чем слабее будет российское государство, тем легче достанутся его ресурсы.

Такое мнение озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире "24 канала".

Из-за введенных санкций и изоляции от мира у России не останется торговых партнеров. В этом случае Китай сможет предложить России по более высокой цене ресурсы, которые ей уже отказались продавать цивилизованные страны, считает Тизенгаузен.

Он добавил, что китайские власти всегда посматривали на российские территории.

"Думаю, придет время, когда Китай дождется, что можно будет брать чуть ли не без выстрела российские территории", – предположил политтехнолог.

Переговоры США и Китая

18 марта состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Видеозвонок длился около двух часов, но лидеры двух государств не смогли преодолеть свои разногласия по поводу войны в Украине, сообщает Finantial Times.

Президент США предупредил главу КНР о "последствиях", если Пекин окажет военную помощь Кремлю.

"В Китае должны решить, как они хотят, чтобы книги по истории смотрели на них и оценивали их действия. Си Цзиньпин должен принять решение", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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