СМИ: Жлобинский БМЗ вскоре будет продан российским олигархам 20 19.03.2022, 13:28

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Предприятие находится на грани банкротства.

16 марта вице-премьер Юрий Назаров прибыл в Гомельскую область. Одним из пунктов визита стал Белорусский металлургический завод, где обсуждались новые экономические реалии с учетом санкций.

Разбираемся в том, в какой экономической ситуации оказался Жлобинский металлургической комбинат в результате военного вторжения России в Украину, пишет «Флагшток».

Технологическая зависимость от стран Запада

Металлургический завод в Жлобине является продуктом западных технологий. В 1984 году завод был построен «под ключ» фирмами «Фест-Альпине» (Австрия) и «Даниели» (Италия). Данный факт предопределяет техническую зависимость предприятия от стран Запада.

Построенный европейцами завод единственный в своем роде на пост-советском пространстве. По уровню автоматизации технологических процессов, по совокупности сталеплавильного, прокатного и метизного переделов, производства металлокорда БМЗ является уникальным предприятием черной металлургии.

Но это же ставит его в зависимость от стран Запада. Модернизация осуществляется за счет западных технологий. А на это требуются огромные суммы. Общий объем средств, направленных на модернизацию в 2017–2020 гг., составил более 45 млн USD.

Например, в 2018 году с целью снижения экологической нагрузки на окружающую среду были построены очистные сооружения по переработке засоленных сточных вод по технологии фирмы «AWAS» (Польша).

В настоящее время БМЗ осуществляет комплексную реконструкцию пылегазоулавливающей установки № 3. Поставщиком оборудования является финская компания «WaterGroupLtd». Производителем оборудования является компания «NOKIA».

Потенциальное закрытие доступа к западным технологиям в итоге не может не отразиться на технологическом процессе.

Потеря рынка сбыта

Для металлургического рынка БМЗ — достаточно крупный завод, ориентированный в первую очередь на потребности внешнего рынка. Доля внутреннего рынка в 2020 году составляла лишь 15,3%.

Наиболее катастрофической для предприятия является потеря европейского рынка, на который в 2020 году было реализовано продукции на 500 млн USD.

Компенсировать возможную утрату европейского рынка невозможно. Потребности российского рынка также велики, но там достаточно своих металлургических комбинатов. Доля БМЗ на российском рынке в 2020 году составляла лишь 0,7%.

Емкость российского рынка и доля на нем БМЗ в 2017-2019 гг. Источник: инвестиционный меморандум БМЗ в 2020 году

Из всех позиций прочное положение в России у БМЗ только по металлокорду, но это самый малозначительный рынок, если измерять его в натуральном выражении.

Потеря украинского рынка не столь значительна для БМЗ, но тоже чувствительна.

Емкость украинского рынка и доля на нем БМЗ в 2017-2019 гг. Источник: инвестиционный меморандум БМЗ в 2020 году

Наиболее существенна потеря украинского рынка арматуры, куда поставлялось почти 10 тыс. тонн продукции.

Таким образом, продукция БМЗ в первую очередь ориентирована на Европу, поэтому потенциальное закрытие европейского рынка ставит под сомнение целесообразность функционирования предприятия.

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