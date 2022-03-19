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В Николаевской области испуганные рашисты расстреляли гуся

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  • 19.03.2022, 14:05
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В Николаевской области испуганные рашисты расстреляли гуся

Российские военные спешно отступили из украинского села.

Российские военные убегая из украинских сел бьют из оружия по всему, что видят. Так, один из оккупантов даже застрелил гуся.

О таком поступке "второй армии мира" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Они вчера уезжали, обстреливали поселок, испуганные из автомата расстреляли гуся. Он (рашист – 24 канал) выбежал, об…ный весь, схватил гуся. Я думал, он живым его съест",– сказал Ким.

Чиновник добавил, что вскоре начнутся дожди. Тогда захватчики будут сидеть в лужах: "Все переболеют и сами сдохнут". По словам Кима, ВСУ выбивают рашистов "потихоньку", а те подло стреляют ракетами в спящих солдат.

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