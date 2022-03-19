В Николаевской области испуганные рашисты расстреляли гуся 5 19.03.2022, 14:05

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Российские военные спешно отступили из украинского села.

Российские военные убегая из украинских сел бьют из оружия по всему, что видят. Так, один из оккупантов даже застрелил гуся.

О таком поступке "второй армии мира" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Они вчера уезжали, обстреливали поселок, испуганные из автомата расстреляли гуся. Он (рашист – 24 канал) выбежал, об…ный весь, схватил гуся. Я думал, он живым его съест",– сказал Ким.

Чиновник добавил, что вскоре начнутся дожди. Тогда захватчики будут сидеть в лужах: "Все переболеют и сами сдохнут". По словам Кима, ВСУ выбивают рашистов "потихоньку", а те подло стреляют ракетами в спящих солдат.

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