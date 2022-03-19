Мнение: Голодный бунт в России приведет к убийству Путина и возвращению Крыма Украине

Мнение: Голодный бунт в России приведет к убийству Путина и возвращению Крыма Украине1
- 19.03.2022, 14:15
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Экс-вице-премьер автономной республики Крым назвал сроки.
Экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко заявил, что в войне России против Украины ВСУ в обязательном порядке должны освободить оккупированный Крым. Это должно произойти в ходе контрнаступления украинских защитников.
По его словам в интервью Obozrevatel, только так в данной войне можно поставить точку.
При этом политик отметил, что полуостров может вернуться под контроль Украины и по-другому. Россия может сдать Крым без боя.
"Я абсолютно уверен в том, что мы не можем остановиться на середине, поскольку это просто замороженный конфликт, который в недалекой перспективе опять вернется к нам новой войной. Нужно ставить в этом вопросе точку. Я думаю, что весь мир сегодня в этом смысле будет солидарен с Украиной. Мы должны консолидировать все наши военные возможности и международную поддержку", - считает Сенченко.
Также он предполагает, что Россия будет вынуждена сломаться раньше и начать освобождать оккупированные территории уже без боя.
"Это касается в большей степени Крыма, поскольку на Донбассе, в ОРДЛО наряду с миллионами граждан, которые являются жертвами оккупации и агрессии, сосредоточено достаточно большое количество военных преступников. Скорее всего, Россия не пустит их на свою территорию, и поэтому они будут там сопротивляться достаточно ожесточенно", - добавил Сенченко.
Кроме того, он отметил, что до Севастополя ВСУ будут идти силой оружия и армии.
"Я думаю, Россию гораздо раньше подопрут внутренние процессы. Не знаю, что они сделают – изолируют или просто убьют Путина. Но к этому все равно все идет. У меня нет иллюзий, что там кто-то прозреет, но желудочно-кишечные рефлексы в конце концов приведут к волне недовольства. Голодный бунт в России – достаточно страшное явление. Я могу это гарантировать", - добавил экс-чиновник.
Также Сенченко считает, что бои могут продолжаться пару недель.