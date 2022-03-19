Клиенты «Приорбанка» не могут снять валюту даже по предзаказу 4 19.03.2022, 14:20

1,224

Похоже, что закончились доллары.

Клиенты «Приорбанка» сообщают, что не могут снять доллары со своих счетов. Причем американскую валюту не удается забрать даже по предзаказу в пределах введенных лимитов.

«Две недели ждала выдачи долларов по предварительной заявке, а когда пришла забирать деньги, то нужно суммы не оказалось. Предлагали часть суммы выплатить в евро, но меня это не устраивает. Оставила очередную заявку, ждать еще две недели. Но не факт, что деньги появятся», — рассказывает zerkalo.io один из клиентов банка.

О проблемах со снятием долларов со счетов в «Приорбанке» журналистам сегодня сообщили четыре клиента этого банка. «Похоже, что у «Приорбанка закончились доллары. В пятницу 18 марта снимал деньги с долларового счета. Деньги заказывал заранее. Но в отделении в Минске на улице Притыцкого, 91 сказали, что могут выдать только в евро, так как доллары вообще не привезли», — сообщил минчанин.

Еще одна читательница рассказала, что две недели назад оставила в «Приорбанке» заявку на снятие долларов с валютного счета, но ей не смогли выдать сумму в американской валюте. «Предлагали выдать в евро по курсу конверсии 1 к 1,12. И такая ситуация была у многих в этом отделении. Удалось только снова заказать снятие на 7 апреля. Но сказали, что гарантий нет», — уточняет минчанка.

Напомним, в «Приорбанке» ранее ввели лимит на снятие наличной валюты — до 3000 долларов в эквиваленте за один раз. При этом нужно заказывать нужную сумму. «Предварительный заказ требуется при снятии суммы более 1000 рублей или иностранной валюты в размере, эквивалентном более 10 долларов, — уточняли в банке. — Максимальная сумма заказа одним клиентом — не более 3000 долларов в эквиваленте».

Получить оперативный комментарий в банке не удалось. Контакт-центр перегружен, сообщается, что ориентировочное время ожидания ответа — больше 30 минут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».