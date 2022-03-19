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Клиенты «Приорбанка» не могут снять валюту даже по предзаказу

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  • 19.03.2022, 14:20
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Клиенты «Приорбанка» не могут снять валюту даже по предзаказу

Похоже, что закончились доллары.

Клиенты «Приорбанка» сообщают, что не могут снять доллары со своих счетов. Причем американскую валюту не удается забрать даже по предзаказу в пределах введенных лимитов.

«Две недели ждала выдачи долларов по предварительной заявке, а когда пришла забирать деньги, то нужно суммы не оказалось. Предлагали часть суммы выплатить в евро, но меня это не устраивает. Оставила очередную заявку, ждать еще две недели. Но не факт, что деньги появятся», — рассказывает zerkalo.io один из клиентов банка.

О проблемах со снятием долларов со счетов в «Приорбанке» журналистам сегодня сообщили четыре клиента этого банка. «Похоже, что у «Приорбанка закончились доллары. В пятницу 18 марта снимал деньги с долларового счета. Деньги заказывал заранее. Но в отделении в Минске на улице Притыцкого, 91 сказали, что могут выдать только в евро, так как доллары вообще не привезли», — сообщил минчанин.

Еще одна читательница рассказала, что две недели назад оставила в «Приорбанке» заявку на снятие долларов с валютного счета, но ей не смогли выдать сумму в американской валюте. «Предлагали выдать в евро по курсу конверсии 1 к 1,12. И такая ситуация была у многих в этом отделении. Удалось только снова заказать снятие на 7 апреля. Но сказали, что гарантий нет», — уточняет минчанка.

Напомним, в «Приорбанке» ранее ввели лимит на снятие наличной валюты — до 3000 долларов в эквиваленте за один раз. При этом нужно заказывать нужную сумму. «Предварительный заказ требуется при снятии суммы более 1000 рублей или иностранной валюты в размере, эквивалентном более 10 долларов, — уточняли в банке. — Максимальная сумма заказа одним клиентом — не более 3000 долларов в эквиваленте».

Получить оперативный комментарий в банке не удалось. Контакт-центр перегружен, сообщается, что ориентировочное время ожидания ответа — больше 30 минут.

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