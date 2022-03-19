«Техника с солдатами плавает в реке» 12 19.03.2022, 14:32

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Под Киевом ВСУ в четвертый раз разбили понтонную переправу войск РФ.

Защитники Украины из полка "Азов" совместно с бойцами ВСУ пресекли попытки российских оккупантов построить понтонную переправу в селе Мощун Киевской области.

Об этом один из командиров "Азова" Максим Жорин рассказал в своем Telegram-канале.

"Ежедневные попытки русаков построить понтоны в селе Мощун, Киевской области не увенчались успехом. Теперь их техника вместе с некоторыми русскими солдатами плавает в реке Ирпень. Летом заберем!", – написал Жорин.

Как уточнил военный корреспондент Игорь Цаплиенко, 58 -я отдельная мотопехотная бригада ВСУ имени гетмана Ивана Выговского уже в четвертый раз разбомбила понтонный мост российских боевиков в селе Мощун.

"У нас, конечно, не Чернобаевка, но "выговцы" в своем районе ответственности тоже уже четыре раза расфигачивали российскую понтонную переправу на одном и том же месте. Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единой – у кaцaпов, наверное, тактика такая", – отметили в пресс-службе воинской части.

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