«Техника с солдатами плавает в реке»12
- 19.03.2022, 14:32
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Под Киевом ВСУ в четвертый раз разбили понтонную переправу войск РФ.
Защитники Украины из полка "Азов" совместно с бойцами ВСУ пресекли попытки российских оккупантов построить понтонную переправу в селе Мощун Киевской области.
Об этом один из командиров "Азова" Максим Жорин рассказал в своем Telegram-канале.
"Ежедневные попытки русаков построить понтоны в селе Мощун, Киевской области не увенчались успехом. Теперь их техника вместе с некоторыми русскими солдатами плавает в реке Ирпень. Летом заберем!", – написал Жорин.
Как уточнил военный корреспондент Игорь Цаплиенко, 58 -я отдельная мотопехотная бригада ВСУ имени гетмана Ивана Выговского уже в четвертый раз разбомбила понтонный мост российских боевиков в селе Мощун.
"У нас, конечно, не Чернобаевка, но "выговцы" в своем районе ответственности тоже уже четыре раза расфигачивали российскую понтонную переправу на одном и том же месте. Наша артиллерия с улыбкой утверждает, что не Чернобаевкой единой – у кaцaпов, наверное, тактика такая", – отметили в пресс-службе воинской части.