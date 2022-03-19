Польша предложила ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией

Польша предложила ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией7
- 19.03.2022, 14:55
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Об этом премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Польша предложила Европейскому союзу ввести полный запрет на торговлю с Россией. Таким образом: правительство Польши призывает ужесточить санкции против Москвы за ее вторжение в Украину.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает National Post.
Польша предлагает как можно скорее добавить к этому пакету санкций торговую блокаду, включая оба морских порта России, а также запрет на сухопутную торговлю.
"Полное прекращение российской торговли заставит Россию задуматься о том, не лучше ли прекратить эту жестокую войну", - сказал Моравецкий.
Ранее на этой неделе страны-члены ЕС согласовали четвертый пакет санкций против России. Детали не были раскрыты, но председательствующая в ЕС Франция заявила, что торговый статус России как "страны наибольшего благоприятствования" будет аннулирован.