МТБанк сообщил белорусам об ограничениях при оплате картами 4 19.03.2022, 15:01

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Лимиты установлены с 19 марта.

МТБанк предупредил своих клиентов об ограничениях при оплате картами:

«Информируем, что с 19 марта 2022 года произойдет отключение ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) от международных платежных систем Visa и Mastercard.

Для держателей карт МТБанка будут недоступны операции с использованием технологии 3D-Secure в e-com (интернет-магазинах) и сервисах p2p-переводов Сбер Банка.

Ограничения также коснутся платежей через мобильные приложения (Samsung Pay, Apple Pay, Mi pay и т.п.) в устройствах Сбер Банка.

Вместе с тем для держателей карт Сбер Банка операции с использованием технологии 3D-Secure в интернет-магазинах и р2р-переводы в сервисах МТБанка также будут ограничены.

Обращаем ваше внимание, что оплаты в транспорте с помощью мобильных приложений (Apple Pay, Samsung Pay, Mi pay и т.п.) будут недоступны. Необходимо иметь при себе физическую платежную карту».

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