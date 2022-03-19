«Когда мой сын послал русский корабль, я поняла, сколько гордости в этих словах» 5 19.03.2022, 15:17

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Журналисты пообщались с мамой легендарного украинского воина.

Татьяна, мать морского пехотинца Романа Грибова, пославшего русский военный корабль по известному адресу, не была удивлена поступком своего сына.

Он никогда ни перед кем не преклонялся, рассказала мать морпеха в интервью "Сегодня".

"Когда мой сын послал корабль, я поняла, сколько гордости, непобедимости в этих словах. Это стало призывом к борьбе против проклятого оккупанта во всем мире. Это взбодрило весь мир!" - поделилась женщина.

По ее словам, она никогда не слышала от сына матерных слов.

"Люди плакали, услышав это. А вот местная власть никак не отреагировала, никто не позвонил, не поддержал. Для простых людей мой сын – герой", – говорит Татьяна.

Напомним, Роман Грибов находился на острове Змеиный в Черном море, где его и других украинских военных оккупанты захватили в плен и отвезли во временно оккупированный Севастополь.

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