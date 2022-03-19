«Бабушка одна пирожки принесла — восемь человек в цинке уехало»27
- 19.03.2022, 15:31
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Российские оккупанты рассказали о народной войне против них.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват разговоров российских военных.
Оккупанты жалуются на большие потери и народную войну против них:
« - Вчера еще 4 гроба привезли!
- А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!
- Глеб в Воронеже говорит, что «Камазами» трупы привозят!
- Нам тут жрать нечего. Вчера утку стырили! Магазины бомбим. Мы голодаем!
- По телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.
- Ага! Бабушка одна пирожки принесла - 8 человек в цинке уехало»