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«Бабушка одна пирожки принесла — восемь человек в цинке уехало»

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  • 19.03.2022, 15:31
  • 22,656
«Бабушка одна пирожки принесла — восемь человек в цинке уехало»

Российские оккупанты рассказали о народной войне против них.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват разговоров российских военных.

Оккупанты жалуются на большие потери и народную войну против них:

« - Вчера еще 4 гроба привезли!

- А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!

- Глеб в Воронеже говорит, что «Камазами» трупы привозят!

- Нам тут жрать нечего. Вчера утку стырили! Магазины бомбим. Мы голодаем!

- По телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.

- Ага! Бабушка одна пирожки принесла - 8 человек в цинке уехало»

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