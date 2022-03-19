В Запорожской области украинские военные уничтожили вражеский БТР вместе с десантом 1 19.03.2022, 15:37

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Повреждены также две БМП противника.

Представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев заявил, что украинские войска уничтожили в Запорожской области российский БТР-82 с десантом и повредили две БМП противника, передает zn.ua.

Арефьев отметил, что войска России систематически обстреливают украинские позиции, применяя минометы, танки, вертолеты.

Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день противника остановлено и нет интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад.

По его словам, украинские войска продолжают наносить поражения по противнику как на переднем крае, так и в глубине его боевых порядков – в результате чего оккупанты постоянно имеют потери среди личного состава и техники.

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