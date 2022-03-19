В Запорожской области украинские военные уничтожили вражеский БТР вместе с десантом

В Запорожской области украинские военные уничтожили вражеский БТР вместе с десантом1
- 19.03.2022, 15:37
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Повреждены также две БМП противника.
Представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев заявил, что украинские войска уничтожили в Запорожской области российский БТР-82 с десантом и повредили две БМП противника, передает zn.ua.
Арефьев отметил, что войска России систематически обстреливают украинские позиции, применяя минометы, танки, вертолеты.
Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день противника остановлено и нет интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад.
По его словам, украинские войска продолжают наносить поражения по противнику как на переднем крае, так и в глубине его боевых порядков – в результате чего оккупанты постоянно имеют потери среди личного состава и техники.