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Из-за больших потерь Россия стянула в Беларусь подразделения с Дальнего Востока

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  • 19.03.2022, 15:40
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Из-за больших потерь Россия стянула в Беларусь подразделения с Дальнего Востока

Переброшены части морской пехоты из Владивостока и Петропавловска-Камчатского.

Российская Федерация перебросила в Беларусь отдельные воинские подразделения с Дальнего Востока.

Предполагается, что это сделано для восполнения потерь на территории Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский)", - говорится в сообщении.

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