Что происходит на главных участках фронта: дневная сводка Генштаба ВСУ 19.03.2022, 15:47

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Украинцы остановили врага на нескольких направлениях.

Идут двадцать четвертые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупационные войска пытаются продолжать стратегическую наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 19.03.2022.

Как отмечается, главные задачи разгрома группировок Вооруженных Сил Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично врагом достигнута цель в Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева.

Также сообщается, что враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточного, по заявлению РФ, оружия и неуправляемых авиационных бомб.

С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1403 авиационных налета.

Основными наземными целями русских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, национальные исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы.

Кроме того, сообщается, что в направлении Броваров захватчик действует силами до трех бригад. Пытается контролировать рубеж в районах населенных пунктов Марковцы, Заворичи, Рудня, Богдановка, Залесье, Михайловка, Светильник, Победа, Рудницкое, Большой Круполь, Малый Круполь, Петровка. Активных действий войска оккупантов не проводили. Противник не отказывается от проведения наступательных действий на Киев и пытается осуществить перегруппировку боевых подразделений.

"В Слобожанском направлении определенными силами Западного военного округа активных наступательных действий не проводил, пытается удержать позиции в районах населенных пунктов Сватово, Изюм, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Большая Писаревка, Тарасовка,Олешня, Недригайлов, Ромны, Талалаевка", - добавляют в Генштабе.

По направлению на Сумы и Ахтырку подразделения из состава 1-й танковой армии противника активных наступательных действий не ведут, сосредотачивают усилия на блокировке города Сумы. Враг пытается осуществить подготовку к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил - на Прилуки и Киев.

"В районе Харькова подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и северного флота активных действий не проводились. Основные усилия оккупантов сосредотачивались на блокировании города Харькова, уничтожении его гражданской инфраструктуры и ведении разведки позиций Вооруженных Сил Украины. Зафиксировано проведение воздушной разведки с использованием БПЛА" -10", - сказано в сводке.

В направлении Изюма враг пытается действовать в районах населенных пунктов Балаклея, Гусаровка, Волобуевка, Петровское, Протопоповка, Савинцы, Веселое, Изюм, Снежковка, Топольское, Бахтын, Капитоловка. Активные наступательные действия не отмечены, осуществляется перегруппировка и логистическое обеспечение войск. Враг нанес ракетно-бомбовые удары по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Каменки.

"В Донецком направлении определенным составом сил враг действует в районах населенных пунктов Боровая, Терны, Новокраснянка, Первомайск, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Оленевка, Новотроицкое, Ольгинка, Владимировка, Никольское, Павловка, Пречистовка".

В Луганском направлении противник пытался продолжить наступательные действия на определенных направлениях и действует в районах населенных пунктов Терны, Червонопоповка, на окраинах Рубежного, Кудряшевки, Пудровки, Осколоновки, Бобрового, Желобка, Молодежного, Новоалександровки, Попасной, Троицкого, Санжаровки, Лозового, Доломитного, Зайцева, Шумов, Широкой Балки, Озер.

Пытаеся вести штурмовые действия и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивает на попытках захватить населенные пункты Северодонецк, Рубежное, Попасная", - отметили в Генштабе ВСУ.

В районах населенных пунктов Сиротино и Метелкино совершал авиационные удары по гражданским объектам.

В направлении на Северодонецк враг предпринял попытку проведения наступательных действий, успеха не имел, понес значительные потери и отступил.

В районе Рубежного, при поддержке артиллерии, продолжает закрепляться в западных и северо-западных частях города, осуществил перегруппировку, успеха не имеет.

На направлении Первомайск, Лисичанск пытается оказывать огневое влияние на наши войска с целью сдерживания действий подразделений Вооруженных Сил Украины.

Ведёт штурмовые действия и огневые налеты в большинстве направлений. Основные усилия сосредоточены на захвате города Угледар и города-героя Мариуполя.

На Приазовском направлении противник в течение суток активных наступательных действий не проводил, обстреливал позиции наших войск в районах Гуляйполе, Степногорск и Орехов с использованием минометов, ствольной артиллерии и РСЗО. Проводит перегруппировку с целью предотвращения прорыва наших войск в направлении Мариуполя.

"На Южнобужском направлении враг действует в районах населенных пунктов Правдино, Петровское, Новогригоровка, Новониколаевка, Красное, Грейгово, Михаил-Ларино, Ингулка, Христофоровка, Марьяновка, Новоалександровка, Партизанское, Снегиревка, Калиновское, Белая Криница, Кочубеевка, Высокополье, Нововоронцов. Активных наступательных действий не ведет, проводит перегруппировку, развертывание резервов, пополнение боеприпасов", - говорится в сводке.

В направлении Кривого Рога остановлен и закрепляется в районах населенных пунктов Красновка, Пригорье, Заградовка, Архангельское, Княже, Высокополье, Малая Шестерня, Петровка, Нововоронцовка и пытается осуществить подготовку к наступательным действиям.

На отдельных направлениях противник осуществлял перемещение с целью вывода поврежденной техники и не подлежащих восстановлению подразделений.

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