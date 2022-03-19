Оккупанты использовали против мирных жителей Киева новый вид оружия

Оккупанты использовали против мирных жителей Киева новый вид оружия2
- 19.03.2022, 15:52
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Еще одно военное преступление РФ.
Вчера, 18 марта, в Киеве впервые был зафиксирован факт использования оккупантами новейшего вооружения.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, cообщает Ukraine Media Centre Kyiv.
Речь идет о снарядах, которые спускаются на парашютах.
«Россияне используют самое жестокое оружие», – сказал Геращенко.
Также он сказал, что все преступления России против Украины будут расследованы.
«Нацполиция и МВД фиксируют все эти случаи, это очень важно для будущих судов. Для этого МВД начинает проект по видеофиксации всех преступлений. Всем, кто выехал с оккупированных территорий, необходимо дать показания, в том числе видео- и фотодоказательства», – сказал Геращенко.
По его словам, все военные преступления будут рассматриваться украинскими судами, а все осужденные будут объявлены в международный розыск.