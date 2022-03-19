Блицкриг провалился: эксперт назвал главную цель Путина в Украине 19.03.2022, 16:02

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Россия уже потерпела стратегическое поражение.

Стратегическая задача президента РФ Владимира Путина в развязанной войне заключается в ликвидации украинцев и Украины как государства, заявил директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа.

В интервью "Главреду" он напомнил о том, что Путин планировал буквально в 3-4 дня даже без захвата Украины сменить политический режим и начать осуществлять демонтаж Украины.

"Но его блицкриг полностью провалился - Россия уже, можно сказать, потерпела в нем стратегическое поражение. То, что происходит сейчас - это инерция блицкрига Путина, и он, хоть и понимает свою ошибку в военном плане, не хочет ее признавать", - говорит эксперт.

Он уверен в том, что фаза широкомасштабной российской агрессии, которая началась 24 февраля направлена на максимально возможное уничтожение мирного населения.

"По данным ООН, мирных жителей уже погибло значительно больше, чем представителей сил обороны Украины - Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ, теробороны. Потому в ближайшее время он будет предпринимать то, что и сейчас - ночные обстрелы жилых районов, уничтожение мирного населения и, соответственно, попытки наступления и захвата его военно-полицейской гибридной группировкой каких-то поселков, а фактически любых населенных пунктов, которые можно захватить для того, чтобы потом склонить военно-политическое руководство Украины к капитуляции перед Россией", - добавил Шулипа.

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