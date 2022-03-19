«Командир полка послал всех и сказал, что не погонит людей на бойню»2
- 19.03.2022, 16:14
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Наиболее вменяемые российские офицеры отказываются воевать с Украиной.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват разговоров российских военных.
Они сообщают, что некоторые командиры отказываются воевать с Украиной:
«- Вы же город какой-то должны были взять?
- Мы не поехали. Командир полка послал всех на… и сказал, что не погонит людей на бойню - хоть сажайте, хоть увольняйте!
- Мы тут по деревням по домикам, по магазинам лазим. Как говорится - на данный момент это не запрещено!»