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«Командир полка послал всех и сказал, что не погонит людей на бойню»

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  • 19.03.2022, 16:14
  • 5,146
«Командир полка послал всех и сказал, что не погонит людей на бойню»

Наиболее вменяемые российские офицеры отказываются воевать с Украиной.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новый перехват разговоров российских военных.

Они сообщают, что некоторые командиры отказываются воевать с Украиной:

«- Вы же город какой-то должны были взять?

- Мы не поехали. Командир полка послал всех на… и сказал, что не погонит людей на бойню - хоть сажайте, хоть увольняйте!

- Мы тут по деревням по домикам, по магазинам лазим. Как говорится - на данный момент это не запрещено!»

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