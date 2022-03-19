Украинские войска остановили врага в направлении Кривого Рога 1 19.03.2022, 16:17

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Оккупанты выводят с линии фронта разбитые подразделения, которые нельзя восстановить.

Россия 24-й день ведет полномасштабную войну против Украины. Оккупанты пытались прорваться в направлении Кривого Рога.

Об этом сообщили 19 марта в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Отметили, что оккупанты пытаются закрепляться возле населенных пунктов Красновка, Пригорье, Заградовка, Архангельское, Княжевка, Высокополье, Малая Шестерня, Петровка, Нововоронцовка.

По информации Генштаба, россияне не оставляют надежд подготовиться к наступлению. Они перемещаются и хотят вывести поврежденные техники и подразделения, которые нельзя восстановить.

«Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, демонстрируя мужество и героизм! Вместе победим! Слава Украине!» – заявили в ВСУ.

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