Мнение: США и Китай согласились «курировать» миропорядок, а Россию «разменяли» 2 19.03.2022, 16:26

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О чем договорились Байден и Си Цзиньпин?

Человек, который прячется от благодарного за «воссоединение Крыма» народа в каком-то специальном саркофаге даже во время публичного выступления, «победил доллар», – пишет телеграм-канал CYNIC.

Три страны ЕАЭС отказались принимать российские рубли при зачислении пошлин. По итогам переговоров в Казахстан, Армению и Кыргызстан собираемые в рамках Евразийского экономического союза импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, – в долларах США. На таком варианте настоял Казахстан.

Таким образом, Путин сумел договориться только с Лукашенко, все остальные от «уникальных рублевых сделок на грани дефолта» отказались. Это не удивительно, потому что вести торговые отношения любого характера через нестабильную валюту подсанкционной страны – это самоубийство.

Связано оно как с экономикой, так и с репутацией. Казахстан играет «китайскую партию», поэтому сохраняет и будет сохранять нейтралитет, не ввязываясь в авантюры. Армения вообще избирательно прибегает к прозападному курсу. Кыргызстан присоединяется к «праву сильнейшего»: и Россия таковой не является, уступая как Штатам, так и Китаю.

Накануне прошла еще одна достаточно важная международная встреча между Байденом и Си.

Си Цзиньпин заявил Байдену, что США и Китай должны не только развивать двусторонние отношения, но и брать на себя международную ответственность

Также Си сообщил, что военное стечение обстоятельств не устраивает ни его самого, ни Штаты, поэтому с войной пора завязывать.

Тем не менее был опубликован вброс про то, что КНР готова поставлять РФ вооружение для войны в Украине.

Это похоже именно на вброс, потому что КНР уже выполнила все свои стратегические задачи в рамках сложившейся обстановки, и только соучастие в международном преступлении может нивелировать эффект от достаточно жесткой, прагматичной и холодной игры китайского руководства.

Китай не интересуют ни победа Украины, ни ее поражение, но Китай волнуют торговый путь, поставки продовольствия и граница с НАТО (о последнем сегодня Си даже достаточно двусмысленно намекнул).

КНР не была против блицкрига за 96 часов – ей было все равно, и она уже ощущала потоки нефти и газа по бросовым ценам.

Это и получила, но торговый путь, поставки продовольствия и вообще инфраструктурные цепочки существенно нарушены.

Цель с НАТО также реализована заочно. Украину и без войны не собирались впускать в альянс.

А вот остальные проблемы Китая решаются скорейшим выходом РФ из конфликта. И именно этого будут достигать переговорщики в 4 руки.

Так что Штаты с Китаем нашли множественные точки соприкосновения. Более того, они согласились «курировать миропорядок». Разговор об ответственности - это намек на сферы влияния и сферы контроля. А РФ «старички» разменяли.

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