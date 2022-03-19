«Люди выносили трупы к дорогам» 1 19.03.2022, 16:41

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Жительница Мариуполя рассказала о жизни в блокадном городе

Вторую неделю Мариуполь находится в блокаде оккупантов, которые пытаются штурмовать его со всех сторон. Семьи с детьми пытаются покинуть город, но многие жители остаются под ежедневными бомбежками, пережидая их в подвалах или, как это было до недавнего времени, в городском драматическом театре, по которому российская авиация ударила 16 марта.

О ситуации в городе Би-би-си рассказала жительница Мариуполя Ирина, которая два дня назад все же смогла выехать из города.

"Выезжать надо было уже 3 марта. Но я не собиралась выезжать, если честно. Я свято верила и до сих пор верю, что мы победим, что Мариуполь не завоюют, потому что там никому не нужен "русский мир", который уже искренне все ненавидят. Не потому, что мы злые, а потому что нам показали, что такое русский мир", - поделлась женщина.

По ее словам в первые дни войны никто не верил [что будет что-то серьезное в городе], все думали, что они постреляют по периметру и уйдут, а в город никто не зайдет. "Когда начался этот кошмар, люди все поняли... Все понимали, что опасно, но люди не бежали из города. Многие понимали, что нужна помощь будет. А когда многие семьи наконец захотели выехать, город был уже закрыт, он был в кольце, он был окружен и нас не выпускали. Одна из колонн с выезжающими попала под огонь, так что после этого тоже боялись люди выезжать", - рассказала жительница Мариуполя.

"Электричество отключили 2 марта, а тепло - сразу 24 февраля [в день начала войны]. И пропала мобильная связь. В некоторых местах еще ловила пару дней, но недолго и без интернета. Где-то 6 марта отключили газ. В принципе у нас много домов без газа, на электричестве, люди там остались без всего. Началась катастрофа. Мусор не вывозили. В моем подъезде люди снесли всю еду, сделали дежурного, который готовил на костре. Палили деревья, но потом выпал снег и деревья отсырели. Находили все что можно деревянное: кто мебель принес, кто лестницу, чтобы только хотя бы раз в день приготовить горячую еду. В моем подъезде во всяком случае было так. В нашем подъезде жило несколько домов, потому что в две соседние девятиэтажки попали снаряды, и завалило подвалы. А в моем доме был укрепленный подвал, так что туда съехалось очень много людей. Многие спали в подъездах на первых двух-трех этажах, хотя в наш дом попал "Град", но у него очень толстые стены, так что там можно было жить", - рассказала женщина.

Также Ирина рассказала, как проходил ее день. По ее словам, он начинался примерно в четыре утра, когда начиналась воздушная атака. Она продолжалась обычно до 8-9 часов и все люди прятались, куда могли.

"Я не могу сказать, что было самое страшное. Это все ужасно. У людей, которые попадают в такую обстановку, притупляется чувство страха. Ты даже не ускоряешь шаг, когда над тобой летят самолеты и взрывы. У тебя есть какая-то цель: достать воды, за которой надо простоять очередь в несколько часов. Ты просто на все это смотришь и тебе ужасно за город, в котором ты гулял, где нет больше ни одной целой дороги, где люди в подъездах собираются, чтобы вынести трупы и похоронить их где-то недалеко от дома, потому что далеко отходить нельзя. И просто в братскую могилу закопать людей, которых ты даже не можешь идентифицировать. Не знаю даже, как ведется подсчет погибшим. [В первые дни] некоторым волонтерам скорые давали свои машины, они собирали с дорог трупы. Люди выносили трупы к дорогам, оставляли их на лавочках, а скорые их забирали. Но в моргах больше места нет. Людей на кладбища не вывозили, потому что мы в кольце, наше Старокрымское кладбище, где хоронят всех мариупольцев, сейчас закрыто, там сейчас оккупанты", - рассказала жительница Мариуполя.

При этом женщина отметила, что мариупольцев эта ситуация на самом деле сплотила. "Мы очень горды, что мы украинцы и это очень поддерживает. Ты смотришь на ВСУ, думаешь, как этим ребятам тяжело, и не сдаешься, потому что надо как-то им помочь. И это касается всех, кроме отдельных личностей, которые сбежали или стали мародерами, но таких я и за людей не считаю. А украинцы помогают друг другу и мы выживаем благодаря друг другу", - отметила Ирина.

Женщина рассказала, что до последнего не планировала выезжать, но после 10 марта, когда уже стало понятно, что помощи ждать неоткуда и надо надеяться только на свои силы, на [полк] "Азов", на ВСУ, решила выезжать из города. Сначала еще кто-то боялся, но после четырех ночей постоянных воздушных атак люди просто сели в машины и поехали. Это был не "зеленый коридор", а самоорганизация, старались ехать друг за другом, не теряться, объезжать мины. "Один блокпост был открыт и через него мы выехали кто на Бердянск, кто на Запорожье", - рассказала она.

"Выезжая, мне ничего не удалось взять с собой. Как оделась и ушла, так это все, что у меня есть на данный момент. Вещей у меня нет и очень много мариупольцев собирались так же, как и я. В чем были, в том и уехали, только бы выжить", - отметила Ирина.

"Об обстановке в Мариуполе могу сказать, что это ад. Я думала, что в 2014 году на Восточном было тяжело, было ужасно и хуже быть не может. Нет, может. 4 марта я думала, что хуже некуда опять. И с каждым днем я убеждалась, что хуже есть куда. Ни одного целого дома не осталось в Мариуполе. Я выехала позавчера и с тех пор ситуация стала еще хуже. Ни одного целого дома, ни одной дороги, ни одного целого стекла. Инфраструктуры в Мариуполе больше нет, но Мариуполь есть, и он украинский. И он будет украинским. Даже если временно смогут оккупировать мой дом, мою страну, мы все равно будем Украиной".

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