Куда уезжают белорусские айтишники? 10 19.03.2022, 17:08

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В лидерах три страны.

Польша, Грузия и Литва вошли в тройку стран, которые белорусские айтишники чаще всего выбирают для релокейта. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел среди работников сферы высоких технологий портал dev.by.

В исследовании приняли участие более 3 тысяч работников IT-отрасли с разной специальностью и опытом работы. Почти половина всех опрошенных указали, что являются разработчиками.

70% айтишников отметили, что в их компаниях перевозят всех желающих, при этом остальные сотрудники могут работать из Беларуси или из другой локации. 7% сотрудников рассказали, что компания увозит всех, альтернатива — увольнение.

Самым популярным направлением релокейта стала Польша. Также в тройку вошли Грузия и Литва. Половине опрошенных айтишников компании дали возможность самим выбирать локацию для удаленной работы.

Почти 40% сотрудников отметили, что финансово им с переездом или никак не помогают, или они не в курсе. Из способов финансовой поддержки самый популярный — релокейт-бонус, размер которого зависит от компании.

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