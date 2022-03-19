Джонсон: Вторжение в Украину является катастрофической ошибкой Путина 9 19.03.2022, 17:29

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Борис Джонсон

Этот тезис подтверждает каждый день героического сопротивления украинского народа.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня выступил на весенней конференции Консервативной партии в Блэкпуле. Свою речь он начал со слов солидарности для Украины и напомнил, что принять беженцев готовы десятки тысяч британских домов, сообщает Sky News.

"Каждый день героического сопротивления Украины становится понятным, что Путин совершил катастрофическую ошибку, и вы должны спросить себя, почему он это сделал. Почему он решил вторгнуться в эту совершенно невинную страну?", — обратился Джонсон к своим однопартийцам.

Также он отметил, что не поддерживает вероятную нормализацию отношений с Путиным по окончании войны в Украине.

"Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, значило бы снова совершить ту же ошибку", — заявил Джонсон.

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