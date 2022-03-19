К чему приведет дефолт в Беларуси? 5 19.03.2022, 18:09

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Белорусский режим пробует лечить сломанные кости аспирином.

14 марта Лукашенко подписал указ № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики», который направлен «на повышение внутренней устойчивости экономики, включая обеспечение макроэкономической и бюджетной стабильности, в условиях беспрецедентного санкционного давления, связанного с введением иностранными государствами ограничительных мер в отношении Республики Беларусь».

Министерству финансов, банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению Совета Министров (президиума правительства) обеспечивать исполнение обязательств перед такими странами в национальной валюте, то есть в белорусских рублях. Такое право дается «в случае введения со стороны недружественных стран ограничительных мер, которые предполагают фактическое «замораживание» реализуемых на территории Республики Беларусь инвестиционных проектов, приостановку их финансирования, лишение технической возможности проведения расчетов по государственному долгу в иностранной валюте».

Беларусь решила рассчитываться по внешним долгам белорусскими рублями?

Сайт «Свободные новости» поговорил о таком сценарии с финансовым аналитиком Альпари Евразия Вадимом Иосубом.

Как разделить держателей еврооблигаций на друзей и врагов?

– Как я понял из формулировки, это не относится к выплате всех внешних долгов, и даже не относится к выплате всех внешних долгов «вражеским» странам. Все-таки Совмин будет решать, что и как платить, в валюте и в рублях; решение будет приниматься по каждому конкретному долгу.

Понятно, что наша основная задолженность не перед «врагами», а перед союзником и потенциальным союзником, я имею в виду Россию и Китай. Основные долги на западном направлении, как я понимаю, – остатки задолженности перед Всемирным банком, возможно, Международным банком реконструкции и развития (Минфин ежемесячно отчитывается о долгах).

Кроме того, у нас есть еще еврооблигации и основные платежи по ним. А покупателей еврооблигации вообще смешно делить на друзей и врагов, потому что установить, что купили друзья, а что – враги невозможно. Изначально еврооблигации могли покупать западные инвесторы, западные фонды, российские инвесторы и фонды и так далее. Пока еврооблигации свободно ходили на вторичном рынке, регулярно переходили из рук в рук.

Более того, не существует такой процедуры, что Минфин отдельно платит каждому владельцу. При размещении этих еврооблигаций существует так называемый банк-гарант, крупный западный банк. Когда наступает день платежа по купону, общая сумма по всем облигациям известна – белорусский Минфин отправляет его банку-гаранту. А уже у самого банка-гаранта есть весь реестр держателей этих облигаций, и он распределяет причитающиеся деньги каждому владельцу. При такой процедуре разделить держателей акций на друзей и врагов невозможно — белорусский Минфин вообще не видит список держателей.

Если не заплатить банку-гаранту валютой, то не получат деньги все держатели еврооблигаций – и друзья, и враги. А перечислить банку-гаранту белорусские рубли, скорее всего, невозможно даже технически: получатель должен иметь счет в белорусских рублях, чтобы их получить.

И вообще все обязательства по облигациям подробно расписаны в технических документах.

Невозможно держателей валютных облигаций разделить на друзей и врагов, а тем более чисто технически нельзя им отправить белорусские рубли – адресата нет. А когда адресат не известен, это значит, просто посылать белорусские рубли на деревню дедушке.

Дефолт ударит не только по кредиторам, но и заемщикам

– Неполучение в указанный срок валюты, независимо от того, будут ли отправлены белорусские рубли (а скорее всего, не будут), в любом случае будет означать дефолт.

В чем неприятность дефолта? Официально будет зафиксирован дефолт страны. С высокой степенью вероятности в договорах на выдачу кредитов существует оговорка, что в случае дефолта страны кредитор имеет право потребовать досрочно возврат кредитов – любых кредитов, выданных давно белорусским банкам, отдельным предприятиям. Дефолт – невыплата по еврооблигациям – приведет к тому, что куча кредиторов (по договорам, в которых присутствуют такие оговорки) может потребовать досрочного погашения всех долгов. Теоретически такое право есть и у российских кредиторов, и у ЕАБР, и у Китая; Россия и ЕАБР вряд ли воспользуются этим правом (хотя чем черт не шутит), Китай – вполне может воспользоваться.

Кидалово покупателей еврооблигаций тут же скажется на всех других обязательствах, на всех других займах. Неприятные последствия этого дефолта почувствуют не только кредиторы, но и другие заемщики в Беларуси.

Можно ли вылечить сломанные кости аспирином?

– По большому счету, этот указ – что мертвому припарки. Безусловно, экономика испытает беспрецедентный шок (это сложности в расчетах, сложности в работе банковской системы, это потеря многих рынков для экспорта и импорта). Что могут компенсировать прописанные меры? Сейчас популярны медицинские аналогии: на человека свалилась бетонная плита, переломала все кости – поможет ли ему аспирин? Весь перечисленный комплекс мер – это применение аспирина при беспрецедентном ударе по экономике.

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