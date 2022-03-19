Единственное, что может остановить сейчас Путина 14 19.03.2022, 18:20

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И это вовсе не отказ Украины от НАТО.

Руководитель российской делегации на переговорах по прекращению российского вторжения в Украину Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина «максимально сблизили» свои позиции по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук отметил в эфире одного из телеканалов: «Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, каким путем будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо изменить Конституцию в этой части», — пишет украинский публицист Виталий Портников для «Радио Свобода».

То есть можно сказать, что тема возможного отказа Украины от евроатлантической интеграции уже приобретает характер политической дискуссии и о ней высказываются руководители страны. Однако я не задаюсь вопросом, почему возможность нейтралитета Украины должна восприниматься как реальный компромисс Владимиром Зеленским или Русланом Стефанчуком просто потому, что понимаю их мотивы — остановить войну, прекратить убийства украинцев, добиться вывода оккупационных войск с украинской территории.

Я хочу понять, почему готовность Украины к нейтралитету должна устроить Владимира Путина?

Хочу напомнить, что сама история с присоединением Украины к НАТО — это политическая виртуальность. Да, на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году была подтверждена возможность вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс в будущем. Да, статья о курсе Украины на евроатлантическую интеграцию есть в Конституции государства. Но через 14 лет после Бухарестского саммита Украина и Грузия не получили даже плана для членства в НАТО — и это при том, что альянс интенсивно расширялся.

В НАТО неоднократно отмечали, что готовы принять Украину в свои ряды, когда страна будет к этому готова, но никогда не определяли точных сроков. Более того, в 2014 году, когда Россия впервые в 21 веке напала на Украину, большая часть граждан Украины была против евроатлантической интеграции, а сама Украина декларировала себя внеблоковым государством. Поддержка вступления в НАТО и изменение Конституции — прямое следствие российского нападения, оккупации Крыма и части Донбасса.

Владимир Путин — опытный политик и знает все эти обстоятельства не хуже меня. Он прекрасно понимает, что, скорее всего, при его жизни Украина вряд ли бы стала членом альянса. Он прекрасно отдает себе отчет, что его требование к Украине не вступать в НАТО — это повод, а не причина нападения. Да и то: в предложениях, которые Кремль адресовал странам НАТО, было требование отказаться от решений Бухарестского саммита и признать, что альянс не будет принимать в свои ряды бывшие советские республики. Сейчас, на фоне масштабной войны России против Украины и жестокого противостояния между Западом и Россией, об этих требованиях никто даже не упоминает.

Могут сказать, что Путин мыслит стратегически, что хочет обеспечить нейтралитет Украины надолго. Но в политике нет ничего вечного. Украина меняла свою Конституцию и доктрину национальной безопасности уже несколько раз. Кто помешает сделать это снова? При этом следует понимать, что экономические санкции Запада создают серьезные предпосылки для ослабления и краха России как государства.

Представим ситуацию через несколько лет: Путин уже не президент России, а новое руководство страны настолько озабочено ее внутренними проблемами, что даже не замечает происходящего в соседних странах — как это уже не раз бывало в российской истории. Новость о том, что в соседней стране изменили Конституцию и вступили в НАТО, появится в программе «Время» перед новостями с чемпионата России по фигурному катанию. И забудется на следующий же день. Путин действительно не допускает такого развития событий? Он верит договорам и Конституциям? Он, политик, неоднократно нарушавший соглашения и переписывавший Конституцию России?

Конечно, нет. Путин прекрасно понимает, что существует только одна гарантия невступления Украины в НАТО. Это оккупация территории и изгнание с ее территории коренного населения. И это то, чем планомерно занимаются во время войны российские вооруженные силы. Обстрелы жилых кварталов, провоцирование бегства людей из городов, превращающих в руины — это не ошибка и даже не устрашение. Это и есть план Путина, простой и понятный. План, который пришел на смену блицкригу — разрушение инфраструктуры и изгнание людей.

Единственное, что может удержать Путина от воплощения этого плана в жизнь — это оборона Украины и сопротивление украинского народа. Только в этом случае он может требовать украинского нейтралитета. Но сам он вовсе не сочтет это требование победой.

Само существование Украины для Путина уже является поражением.

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