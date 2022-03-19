В Британии подсчитали, что война в Украине сделает с российской экономикой 4 19.03.2022, 18:37

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ВВП страны ждет обвал.

Санкционное давление на Россию из-за ее полномасштабного нападения на Украину приведет к падению российского валового внутреннего продукта на 14% в 2022 году, приводит прогноз британских аналитиков Centre for Economics and Business Research unian.net.

"Один из вопросов, который влияет на эффективность санкций и соответствующую реакцию на валютном и других рынках, - это то, как они влияют на уровень жизни России. Санкции против России снизят ВВП России на 14%", - говорится в обнародованном прогнозе.

При этом, как прогнозируют аналитики, инфляция в РФ, вероятно, достигнет 30% в начале 2023 года.

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