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ВСУ отбросили российских оккупантов от Киева примерно на 70 километров

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  • 19.03.2022, 18:49
  • 2,920
ВСУ отбросили российских оккупантов от Киева примерно на 70 километров

Столице Украины опасность пока не угрожает.

За несколько последних дней украинские военные отбросили российские оккупационные войска примерно на 70 км от Киева.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет «Новое время».

«Существенных изменений в оперативной обстановке у нас на данный момент не произошло. Противник остановлен практически по всем направлениям, где он наступал. На некоторых направлениях враг был отброшен, в частности в несколько последних дней от столицы враг был отодвинут на приблизительно 70 км», — сказал Мотузяник.

Кроме того, Мотузяник отметил, что за последние сутки ситуация в Ирпене, Буче и Броварах также не изменилась.

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