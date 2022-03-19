ВСУ отбросили российских оккупантов от Киева примерно на 70 километров 3 19.03.2022, 18:49

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Столице Украины опасность пока не угрожает.

За несколько последних дней украинские военные отбросили российские оккупационные войска примерно на 70 км от Киева.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет «Новое время».

«Существенных изменений в оперативной обстановке у нас на данный момент не произошло. Противник остановлен практически по всем направлениям, где он наступал. На некоторых направлениях враг был отброшен, в частности в несколько последних дней от столицы враг был отодвинут на приблизительно 70 км», — сказал Мотузяник.

Кроме того, Мотузяник отметил, что за последние сутки ситуация в Ирпене, Буче и Броварах также не изменилась.

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