Human Rights Watch: Российские войска обстреливали Николаев кассетными боеприпасами 1 19.03.2022, 19:03

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иллюстрационное фото

Это военное преступление.

Российские оккупационные войска неоднократно применяли кассетные боеприпасы, обстреливая Николаев, как минимум речь идет об атаках 7-го, 11-го и 13 марта. Об этом сообщила правозащитная организация Human Rights Watch 17 марта, пишет "Гордон".

13 марта в результате атаки погибло девять жителей Николаева, сообщал глава областной администрации Виталий Ким

По информации Human Rights Watch, еще несколько человек получили ранения. Все погибшие, как сообщила организация, стояли в очереди к банкомату.

Повреждены также дома, офисные здания, автомобили.

"В течение недели несколько жилых районов Николаева подверглись обстрелу кассетными боеприпасами. Российские войска должны прекратить использование кассетных боеприпасов и положить конец этим явно неизбирательным атакам", – заявила старший исследователь кризисов и конфликтов в Human Rights Watch Белкис Вилле.

Повторяющееся применение оккупантами кассетных боеприпасов в Николаеве и их "предсказуемое воздействие на гражданское население" может быть приравнено к военному преступлению, считают в Human Rights Watch. Организация показала результаты таких атак в Николаеве.

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