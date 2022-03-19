Птушкі з народам 5 19.03.2022, 19:11

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Режим ликвидировал «Ахову птушак Бацькаўшчыны».

Верховный суд Беларуси 18 марта ликвидировал самую крупную негосударственную природоохранную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны», сообщает телеграм-канал Deutsche Welle в Беларуси.

Иск в суд подал Минюст — ведомство требовало ликвидировать организацию, так как, по его мнению, «под видом волонтерства по спасению птиц АПБ осуществляет экстремистскую деятельность». Рассматривать дело начали 1 марта.

Напомним, «Ахова птушак Бацькаўшчыны» реализовывала ряд важных для Беларуси проектов и занималась вопросами сохранения редких видов животных, экосистем и биоразнообразия. Восстановление осушенных болот в Беловежской Пуще, борьба с инвазивными видами, изучение популяции волка, барсука, летучих мышей, защита одного из крупнейших природных ландшафтов Европы — белорусского Полесья — лишь некоторые важные для страны инициативы, которых без АПБ никогда бы не было.

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