МИД Великобритании: Россия использует переговоры с Украиной для подготовки новых ужасных зверств 8 19.03.2022, 19:32

4,782

Лиз Трасс считает диалог между Кремлем и Киевом — «дымовым занавесом».

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия использует переговоры с Украиной как «дымовой занавес» для подготовки еще большего количества «ужасных зверств» и военных преступлений. Об этом она заявила в интервью британскому изданию The Times, сообщает «Радио Свобода».

«Россияне врали, врали и еще раз врали. Я боюсь, что переговоры – это еще одна попытка создать диверсию и «дымовой занавес. То, что мы увидели – это попытка дать возможность россиянам перегруппироваться», – сказала Трасс.

Она добавила, что относится к переговорам «очень скептически».

«Мы не видим ни одного серьезного отвода российских войск или никаких серьезных предложений на столе. Если страна серьезно настроена на переговоры, она в этот день не занимается неизбирательной бомбардировкой гражданского населения», – сказала Трасс.

Переговоры с российской делегацией относительно вторжения РФ в Украину продолжаются непрерывно в видеоформате.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».