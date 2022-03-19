Болгария отказывается от российского газа 1 19.03.2022, 19:39

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Альтернативой могут стать поставки из Алжира и Катара.

Болгария не будет продлевать долгосрочный контракт на покупку российского газа, который истекает 31 декабря 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Василев в эфире Болгарского национального радио, сообщает liga.net.

Он сказал, что из-за российской агрессии против Украины переговоров с Газпромом быть не может.

"Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского потока [...] там у нас мощность около 20 млрд кубометров, которые можно использовать в обе стороны. Нам нужно 3 млрд кубометров", – сказал Василев.

По его словам, альтернативой российскому газу могут стать поставки из Катара, Алжира.

"Это общеевропейская стратегия. В ближайшие неделю-две на европейском уровне будет обсуждаться общий газовый контракт для всего Евросоюза. Мы ожидаем, что этот механизм заработает летом", – добавил болгарский министр.

В ноябре 2012 года российский Газпром подписал контракт с Булгаргазом на поставку газа в объеме до 2,9 млрд кубометров в год на период с 1 января 2013 по 31 декабря 2022 года. С 2020 года российский газ в Болгарию идет по трубопроводу Турецкий поток через территорию Турции.

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