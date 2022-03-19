В Украину начало поступать первое горючее из Европы вместо белорусского 2 19.03.2022, 20:30

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Дальше будут поставляться все большие объемы и будут снижаться цены в торговле.

Украина импортировала первую тысячу тонн горючего из Европы на замещение импортных поставок, ранее осуществлявшихся преимущественно из Беларуси. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Зеркало недели. Украина".

"По новым правилам уже въехали первые 1000 тонн горючего. Дальше будут большие объемы", - отметил премьер.

При этом он отметил важность того, что Украина смогла наконец-то возобновить импорт.

"Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, ведь теперь весь импорт идет из Европы. Но главное, что этот импорт начался", – сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, в дальнейшем цены на рынке стабилизируются вместе со стабилизацией поставок и насыщением рынка.

Он напомнил, что в Украине из цены горючего убрали акциз, снизили НДС до 7%, ввели новую ценовую формулу.

"В настоящее время АЗС уже снизили цену как минимум на 5 грн. В некоторых сетях снижение и по бензину, и по дизелю достигает 10 грн за литр", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, правительственные решения об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7% вступили в силу 18 марта.

В правительстве надеются, что доступное горючее активирует ряд экономических процессов. В частности, будет аккумулировано достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания.

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