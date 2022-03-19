Виталий Ким рассказал, как русские бросают своих 4 19.03.2022, 20:38

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Виталий Ким

Новое обращение главы Николаевской ОГА.

Российские войска начали отступать от украинского Николаева. Оккупанты продолжают обстреливать мирное население из артиллерии

Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона UAразом.

"Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивных снарядов, делает это с расстояния 50-70 километров. Боевые действия: сейчас россияне отодвигаются от Николаева в другом направлении", - отметил Ким.

При этом чиновник не предоставил никакой дополнительной информации из-за военной тайны.

"Есть проблема – они своих не забирают", - Виталий Ким призвал "собирать в мешочки" разбросанные по области трупы оккупантов.

По словам руководителя Николаевской ОГА, это поможет избежать гуманитарной катастрофы, которая может начаться с приходом тепла.

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