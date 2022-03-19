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Виталий Ким рассказал, как русские бросают своих

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  • 19.03.2022, 20:38
  • 8,386
Виталий Ким рассказал, как русские бросают своих
Виталий Ким

Новое обращение главы Николаевской ОГА.

Российские войска начали отступать от украинского Николаева. Оккупанты продолжают обстреливать мирное население из артиллерии

Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона UAразом.

"Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивных снарядов, делает это с расстояния 50-70 километров. Боевые действия: сейчас россияне отодвигаются от Николаева в другом направлении", - отметил Ким.

При этом чиновник не предоставил никакой дополнительной информации из-за военной тайны.

"Есть проблема – они своих не забирают", - Виталий Ким призвал "собирать в мешочки" разбросанные по области трупы оккупантов.

По словам руководителя Николаевской ОГА, это поможет избежать гуманитарной катастрофы, которая может начаться с приходом тепла.

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