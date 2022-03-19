США подтверждают использование Россией гиперзвуковых ракет против Украины

США подтверждают использование Россией гиперзвуковых ракет против Украины6
- 19.03.2022, 20:48
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В РФ об использовании этого оружия заявили только 19 марта.
Американские официальные лица подтвердили, что Россия еще на прошлой неделе запустила по Украине гиперзвуковые ракеты, что стало первым известным случаем использованием таких ракет в бою.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников. По информации собеседников издания, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени, пишет «Новое время».
По мнению американских чиновников, использование РФ гиперзвуковых ракет могло преследовать цель как испытание этого оружия, так и для «отправки сообщения Западу о российских возможностях».
В РФ об использовании этого оружия заявили только 19 марта.
Так Минобороны РФ заявило, что российские военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса Кинжал для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.