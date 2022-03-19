Во всех вузах Беларуси с 1 сентября вводят три новые дисциплины 30 19.03.2022, 21:19

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Студентам будут промывать мозги.

Во всех белорусских вузах с 1 сентября вводятся три новые дисциплины. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец во время общения с молодежью на базе 51-й гвардейской артиллерийской бригады в клубе в/ч № 12147.

С 1 сентября во всех учреждениях высшего образования вне зависимости от профиля обучения будет введен блок социально-гуманитарных дисциплин. Так называемые «История белорусской государственности», «Современная политэкономия» и «Философия».

По его словам, новые предметы в вузах вводятся для того, что у студентов сформировалось понятие о причинно-следственных связях тех или иных событий. Очевидно, что на этих дисциплинах студентам будут пробовать промыть мозги.

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