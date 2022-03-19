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Путин соревнуется с миром, кто сделает хуже россиянам

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  • Юрий Гудыменко
  • 19.03.2022, 21:38
  • 9,404
Путин соревнуется с миром, кто сделает хуже россиянам
Юрий Гудыменко

Мир запрещает им PlayStation, а глава Кремля YouTube.

Похоже, Путин встал на путь соревнования с миром и Украиной, кто сделает хуже россиянам.

И еще кажется, что то, что русские – это его собственный народ, Путина не только не останавливает, но и раззадоривает.

Мир запрещает россиянам МакДональдс – Путин запрещает им инстаграмы.

Мир запрещает им PlayStation – а Путин YouTube.

Украинцы пластируют россиян от Чернобаевки до Сум – а Путин готовится пластовать их дома и возвращает смертную казнь.

Х**во быть россиянином. По возможности избегайте этого.

Юрий Гудыменко, «Фейсбук»

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