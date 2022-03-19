Путин соревнуется с миром, кто сделает хуже россиянам

Путин соревнуется с миром, кто сделает хуже россиянам15
- Юрий Гудыменко
- 19.03.2022, 21:38
- 9,404
Мир запрещает им PlayStation, а глава Кремля YouTube.
Похоже, Путин встал на путь соревнования с миром и Украиной, кто сделает хуже россиянам.
И еще кажется, что то, что русские – это его собственный народ, Путина не только не останавливает, но и раззадоривает.
Мир запрещает россиянам МакДональдс – Путин запрещает им инстаграмы.
Мир запрещает им PlayStation – а Путин YouTube.
Украинцы пластируют россиян от Чернобаевки до Сум – а Путин готовится пластовать их дома и возвращает смертную казнь.
Х**во быть россиянином. По возможности избегайте этого.
Юрий Гудыменко, «Фейсбук»