Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на следующей недели 4 19.03.2022, 21:54

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Будет много солнца.

На следующей неделе из-за антициклонов будет много солнца, повысится температура воздуха. Сильных осадков и порывистого ветра не ожидается, передает прогноз погоды ОНТ.

В Бресте всю неделю будет солнечно и немного облачно, дождя синоптики не прогнозируют. С понедельника по пятницу температура воздуха днем ожидается от 12 до 17 градусов, а к выходным она опустится до 11 градусов. Ночью температура воздуха будет от ноля до трех градусов.

В Витебске также солнечно и немного облачно. С понедельника по среду температура воздуха днем будет 11−12 градусов тепла, а с четверга по воскресенье она будет постепенно снижаться и дойдет до одного градуса в воскресенье. Ночью будет подмораживать, температура ожидается минус четыре.

В Гомеле с понедельника по среду очень тепло — до 14 градусов, а потом температура снизится. В воскресенье она ожидается три градуса. Ночью от минут одного до трех градусов.

Первые три дня недели в Гродно будет 14−16 градусов тепла, к концу недели она снизится до семи. Ночью от нуля до двух градусов. Солнечно, небольшие облака.

До 12 градусов тепла до середины недели будет в Могилеве, потом также и по другим областям температура упадет до трех в воскресенье. Ночью: минус два — плюс три градуса.

В Минске до 14 градусов будет с понедельника по среду, в четверг — 11, пятницу — семь, субботу — шесть, воскресенье — три градуса тепла. Ночью от минус двух до трех градусов тепла. Солнце и облака.

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