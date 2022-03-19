Хроника рельсовой войны в Беларуси 2 19.03.2022, 21:59

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Что известно на сегодня.

После вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля и использования Белорусской железной дороги в собственных агрессивных целях ряд белорусских инициатив заявили о начале сопротивления. Сегодня глава Украинской железной дороги Александр Камышин заявил, что железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной сейчас не существует. Он поблагодарил за это честных белорусских железнодорожников. «Новы Час» собрал основные факты о «рельсовой войне» в Беларуси.

26 февраля на перегоне Верхи-Верейцы, а 27 февраля возле станции Борисов были выведены из строя устройства автоматики и телемеханики СЦБ (СЦБ — устройства сигнализации, централизации и блокировки).

28 февраля на остановочном пункте Синева возле станции Столбцы уничтожен релейный шкаф СЦБ.

28 февраля на перегоне Могилев 2-Буйничи — закорачивание рельсовой цепи проволокой.

1 марта на перегоне Останковичи-Жердь уничтожен релейный шкаф управления СЦБ.

В результате первой волны проведенных акций, опасаясь диверсий, РЖД прекратила транзит военных эшелонов по территории Беларуси.

Через неделю после того, как власти сообщили, что все группы, причастные к этим действиям зачищены, военные эшелоны снова поехали по Беларуси.

В ответ были продолжены акции.

15 марта на перегоне Доманово-Лесное (Брестское отделение) выведено из строя устройство автоматики и телемеханики СЦБ, в связи с этим погас проходной светофор.

16 марта на перегоне Фариново-Загатье (Витебское отделение) уничтожен релейный шкаф СЦБ. Из-за этого был нарушен график перемещения поездов, включая военное назначение. Светофоры и стрелочные переводы не работали.

17 марта на станции Орша-Центральная из релейного шкафа были демонтированы специальные трансформаторы, в результате ночью не работал светофор.

17 марта советник президента Зеленского Алексей Арестович призвал к «тотальной рельсовой войне против РФ». В контексте Беларуси речь идет о направлении Гомель-Киев.

Для справки: релейный шкаф стоит около 50 тыс долларов, ремонтных комплектов таких шкафов остались единицы, по утверждению заявителей акций.

16 марта появились сведения о том, что российские войска перевозят боеприпасы в полувагонах (полувагоны в основном едут накрытые тентами), которые для этого не предусмотрены, что нарушает нормы безопасности по перевозке опасных грузов. Обозначений, что в группе вагонов перевозится груз с 1 классом опасности нет.

Одновременно к рельсовой войне можно засчитать и кибер-атаку на БЖД.

27 февраля — проведена массированная атака на корпоративную сеть БЖД, в результате чего были выведены из строя маршрутизаторы. Также была парализована система диспетчерской централизации «Неман», на некоторое время БЖД перешла в ручной режим управления. Программное обеспечение связанное с движением поездов не работало. Многие компьютеры остались без подключения к сети предприятия, логистические компании не могли получить доступ к личным кабинетам.

2 марта — второй этап. Заявленная цель: «Затормозить переброску оккупационных войск и дать украинцам больше времени на оборону».

Что, как заявлено инициаторами акции, получилось? Дорога перешла на определенное время в ручной режим вождения, что существенно замедляет движение поездов, но не создает аварийных ситуаций. Длительное время из-за коллапса компьютерной сети БЖД не работал сервис продажи и выбора билетов онлайн.

Проведена атака на сетевую инфраструктуру БЖД. Не функционировали многие информационные системы БЖД.

Инициаторы обращают внимание, что уже проведенные участниками рельсовые акции не несли в себе угрозу для жизни и здоровья белорусов.

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