На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили десять атак оккупантов

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отбили десять атак оккупантов4
- 19.03.2022, 22:19
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Уничтожено около 40 единиц техники.
За субботу, 19 марта, на Донецком и Луганском направлениях украинскими военными отбито 10 атак оккупантов: уничтожено почти 40 единиц техники и убито более 100 захватчиков.
Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.
«Сегодня военнослужащие Объединенных сил в очередной раз нанесли потери российским оккупантам. Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отбито 10 атак врага», — говорится в сообщении.
В частности, украинские защитники уничтожили: десять БМД; два МТ-ЛБ; восемь танков; семь БМП-2; один БТР; десять грузовых автомобилей.
Кроме того, потери живой силы противника составили более 100 человек.