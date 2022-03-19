Бывшие британские премьеры предлагают новый Нюрнберг для Путина 19.03.2022, 23:23

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Трибунал для главы Кремля становятся все ближе.

Бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор, а также другие британские политики, юристы, ученые и общественные деятели настаивают на создании нового международного трибунала для расследования действий президента России Владимира Путина и его окружения из-за российского вторжения в Украину, сообщает «Радио Свобода».

Авторами петиции о создании международного судебного органа наподобие Нюрнбергского трибунала, созданного государствами-победительницами после Второй мировой войны для суда над нацистскими военными преступниками, стали 140 человек. В настоящее время под петицией в интернете собрано более 790 тысяч подписей, документ открыт для подписания людьми со всего мира.

Международный уголовный суд уже ведет расследование против Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине, однако его возможности, как отмечает BBC, ограничены: привлечь кого-либо к ответственности будет невозможно без санкции Совбеза ООН, а Москва наверняка ветирует любую подобную резолюцию.

Как мог бы функционировать суд, который предлагают создать британские политики, пока неясно. Нюрнбергский трибунал был создан после безоговорочной капитуляции Германии в условиях оккупации союзниками ее территории.

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