закрыть
20 марта 2022, воскресенье, 1:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывшие британские премьеры предлагают новый Нюрнберг для Путина

  • 19.03.2022, 23:23
  • 4,684
Бывшие британские премьеры предлагают новый Нюрнберг для Путина

Трибунал для главы Кремля становятся все ближе.

Бывшие премьер-министры Великобритании Гордон Браун и сэр Джон Мейджор, а также другие британские политики, юристы, ученые и общественные деятели настаивают на создании нового международного трибунала для расследования действий президента России Владимира Путина и его окружения из-за российского вторжения в Украину, сообщает «Радио Свобода».

Авторами петиции о создании международного судебного органа наподобие Нюрнбергского трибунала, созданного государствами-победительницами после Второй мировой войны для суда над нацистскими военными преступниками, стали 140 человек. В настоящее время под петицией в интернете собрано более 790 тысяч подписей, документ открыт для подписания людьми со всего мира.

Международный уголовный суд уже ведет расследование против Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине, однако его возможности, как отмечает BBC, ограничены: привлечь кого-либо к ответственности будет невозможно без санкции Совбеза ООН, а Москва наверняка ветирует любую подобную резолюцию.

Как мог бы функционировать суд, который предлагают создать британские политики, пока неясно. Нюрнбергский трибунал был создан после безоговорочной капитуляции Германии в условиях оккупации союзниками ее территории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина