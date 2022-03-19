Российский военнопленный: Наш главнокомандующий лжец и обманщик 19.03.2022, 23:51

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Путину не удастся захватить Украину, сколько бы военнослужащих он ни направил.

Путину не удастся захватить Украину, сколько бы военнослужащих он ни направил, заявил военнослужащий 34-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Карачаево-Черкесской Республике России, Алексей Железняк, сдавшийся в плен.

"Путин, не объявив войны, бомбит гражданских, больницы, города Украины. Люди России, не смотрите зомбоящик. Украинский народ – храбрый народ. Они даже без оружия будут останавливать эту (русскую. – прим.) технику. Они сплочены. Сколько бы Путин ни отправлял сюда свои войска, он не захватит эту территорию... Наш главнокомандующий лжец и обманщик всего нашего народа. Он обманул не только нас, но и всю Россию. Сделал просто из нас фашистов", - заявил Железняк на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Другой пленный военнослужащий Мустафаев Мугсад (34-я отдельная мотострелковая бригада РФ) просит сограждан искать правдивую информацию о происходящем в Украине.

"Как люди сидят в подвалах круглосуточно, как погибают. Я бы не говорил, если бы не видел сам... Нашу агрессию люди запомнят нам во веки... Люди, военные России, снимите, наконец, розовые очки и увидите, что происходит в Украине", - сказал он, извиняясь за то, что "войска РФ принесли горе и разрушение, в один день перечеркнув мирную жизнь украинского народа".

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