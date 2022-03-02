Белорусские тренеры «Львова» Дулуб и Хомутовский остаются в Украине 2.03.2022, 0:30

Футбольные тренеры ранее осудили российскую агрессию.

По информации Tribuna.com, белорусские тренера «Львова» Олег Дулуб и тренер вратарей Василий Хомутовский остались в Украине.

Оба являются подписантами за честные выборы и против насилия. Также они выступили с осуждением действий РФ против украинского народа и страны.

В сентябре 2021 года Дулуб возглавил «Львов». После работы в ОАЭ, в начале 2022-го Хомутовский также присоединился к команде.

Напомним, с 24 февраля продолжается военное вторжение России в Украину, в том числе и с территории Беларуси.

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