Больницы в Белгороде будут принимать только российских военных 2.03.2022, 0:54

Гражданских принимать не будут.

Некоторые больницы в Белгороде перестали принимать гражданских пациентов — их перепрофилируют под прием российских военных, получивших ранения в ходе боевых действий в Украине, стало известно «Новой газете».

В частности, городская больница № 2 — одна из лучших в городе и области, с отличным ремонтом, расположенная на Харьковской горе (так называют местные современную часть города) — сейчас работает только на прием раненых военных.

В травмпункте городской больницы № 2 корреспондент «Новой газеты» видел легко раненых военнослужащих и стал свидетелем, как сотрудников травмпункта созывали на общее совещание отделения травматологии «для обсуждения вопросов по военной повестке».

Кроме того, как стало известно корреспонденту «Новой газеты» от сотрудников частного медицинского центра «Поколение», в связи с интенсивным потоком раненых, для их лечения привлекают и специалистов (в первую очередь хирургов) коммерческих медицинских клиник.

По информации издания «Агенство», журналисты обнаружили свидетельства, что в Белгородскую область в середине февраля перебрасывали солдат-срочников. В соцсетях начали появляться сообщения женщин о том, что их сыновей, которые проходят срочную службу в российской армии, отправили на границу с Украиной. Как пишет «Агентство», отправили даже тех, кого призвали лишь в декабре 2021 года.

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