Украинцы нанесли сокрушительный удар рашистам под Мариуполем 2.03.2022, 1:51

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Получено большое количество трофеев.

Вооруженные силы Украины нанесли "сокрушительный удар" по российским военным под Мариуполем Донецкой области. Об этом в Telegram проинформировал 1 марта Мариупольский городской совет.

"Украинцы нанесли сокрушительный удар российским фашистам под Мариуполем. Сообщают о большом количестве трофеев, включительно с танками", – говорится в сообщении.

Мэрия призвала полк "Азов", который принимает участие в обороне Мариуполя, "выжигать оккупантов" и отомстить за мирных мариупольцев.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил сообщил в Facebook, что воины полка "Азов" "достойно встретили кадыровцев в степях Донбасса".

"Элитные войска РФ оказались обыкновенным "грузом 200", которым оккупанты сейчас массово заваливают Украину", – отметили в штабе ООС.

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