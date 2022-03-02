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Зеленский оценил вероятность повторных переговоров с РФ в 1%

  • 2.03.2022, 2:02
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Зеленский оценил вероятность повторных переговоров с РФ в 1%

Президенту Украины назвал условие для переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский крайне низко оценивает вероятность проведения повторных переговоров с представителями РФ. Об этом он заявил 1 марта в интервью телеканалу CNN и агентству Reuters. Запись беседы опубликована в Facebook главы Украинского государства.

"Я получил некоторые детали первой встречи. Но пока не ощущаю конкретики… Единственное… Это 1% – что они снова могут встретиться", – сказал Зеленский.

Он заявил, что для начала предметных переговоров с РФ необходимо, чтобы российские оккупационные силы прекратили бомбардировки украинских городов. Только при таких условиях, подчеркнул Зеленский, возможен диалог.

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