Главный раввин Украины: Люди, проснитесь, я вас прошу 2.03.2022, 2:22

Обращение Моше Реувен Асмана к россиянам.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился к россиянам, призывая их проснуться и начать противостоять российской вероломной агрессии РФ против Украины. Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.

"Я обращаюсь к раввинам России, евреям России, просто к русским людям с одним посланием: "Люди! Остановите войну!". Не смотрите, что вам говорят по телевидению — там врут вам! Здесь происходят военные преступления. Российская армия сегодня бомбит мирное население, бомбит Киев, Харьков, Одессу", — сказал раввин.

Он рассказал о символическом обстреле Бабьего Яра, где "лежат 200 тысяч ни в чем неповинных стариков, женщин, детей". И заявил, что не покидает столицу Украины, чтобы спасать мирных жителей: стариков, женщин, детей.

"Я не уехал, я здесь. Почему? Потому что я не равнодушный человек и я не оставлю свою общину. Я раввин Украины, и я горд, что мне выпала честь спасать людей. И быть на стороне света, а не на стороне тех, кто убивает. Я долго молчал. Больше молчать я не могу. Я обращаюсь к вам, дорогие россияне. Дорогие евреи, дорогие русские люди. Те, которые неравнодушные. Запомните! Что тот, кто равнодушный, что тот, кто соглашается молча или не молча — тот соучастник преступления. Военного преступления! Преступления против человечества! И я говорю вам то, что я здесь вижу. Я не боюсь умереть. Я никогда не думал даже в самом страшном сне, что может быть придется погибнуть под снарядами России. Там, где я родился. Там, где я в школу ходил. Там, где у меня много друзей, которые молчат. И никто не позвонил практически. И не спросил. А со всего мира люди звонят. Мне даже арабы звонят из Израиля и поддерживают", — эмоционально заявил Моше Реувен Асман.

Провел главный раввин Украины и параллель между израильской армией и армией российского врага.

"Знаете, израильская армия, когда стреляет в террористов, стреляет высокоточной ракетой, чтобы не дай Бог не пострадало мирное население. Здесь стреляют градами. Это не высокоточное оружие. Градами, танками, ракетами баллистическими, самолетами. Что происходит? Война. Война! Люди, проснитесь, я вас прошу. Я благословляю всех тех, кто неравнодушен. И если, не дай бог, мне придется погибнуть — то пусть проклятие будет на тех, кто молчат и молча соучаствуют в этом страшном преступлении. Я стою со святой Торой, которую дал нам Всевышний. И на Торе вам говорю: "Проснитесь"... Я знаю и верю, что если мы все вместе пойдем за светом, то немножко света прогонит много тьмы. Благословляю вас, неравнодушные люди", — подытожил Моше Реувен Асман.

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