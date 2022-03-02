ЕС отключил часть российских банков от SWIFT 2.03.2022, 2:32

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Стало известно о ликвидации европейских филиалов Сбербанка.

Европейский Cоюз запретил российским государственным медиа - RT и Sputnik – вещать на территории ЕС, а также закрыл некоторым российским банкам доступ к банковской системе обмена информацией SWIFT, передает «Голос Америки».

Новые санкции, которые должны вступить в силу в среду после публикации в официальном бюллетене ЕС, связаны с ужесточением действий Брюсселя в отношении Москвы в ответ на вторжение России в Украину.

Представители 27 стран-членов ЕС также договорились о запрете «некоторым» российским банкам доступа к банковской системе обмена сообщениями SWIFT, а также о запрете на участие в проектах, софинансируемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Соединенные Штаты и их западные союзники пытаются парализовать российский банковский сектор и валютный рынок с помощью целого ряда санкций. К ним относится отключение отдельных российских банков от системы SWIFT и, таким образом, полная изоляция от остального мира. Система SWIFT позволяет банкам быстро и безопасно обмениваться информацией о транзакциях — отключение России от этой системы направлено на то, чтобы помешать Москве торговать с большинством стран мира.

Европейские страны, которые поначалу воздерживались от идеи об отключении России от SWIFT, например, Германия и Италия, в конце концов согласились с этим предложением. Обе страны сильно зависят от поставок российского газа. Запрет Запада на операции с российским Центробанком также способствовал потрясениям в экономике РФ.

С начала года рубль упал по отношению к доллару на 27% и торгуется на уровне более 100 рублей за доллар, что является самым низким уровнем за всю историю. В связи с этим, россияне переходят на расчеты в криптовалютах, не затронутых санкциями в силу децентрализованного принципа их работы.

Ранее во вторник руководство сети YouTube объявило о блокировке каналов RT и Sputnik в Европе из-за российского вторжения.

Оба канала были незамедлительно заблокированы на территории Европы, говорится в комментарии YouTube, адресованном AFP по электронной почте.

Поддерживаемые государством СМИ считаются «рупорами» режима Владимира Путина и обвиняются в распространении дезинформации о войне в Украине.

Фейсбук в понедельник принял аналогичное решение, заблокировав контент, публикуемый RT и Sputnik в Европейском Союзе.

Европейский банковский регулятор сообщил о том, что дочерняя компания российского Сбербанка, зарегистрированная в Европе, будет ликвидирована после того, как крупнейший российский банк попал под давление западных санкций.

Австрийской компании Sberbank Europe AG будет разрешено начать производство по делу о несостоятельности, говорится в заявлении Единого совета по урегулированию споров, а филиалы Сбербанка в Хорватии и Словении будут проданы местным банкам.

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