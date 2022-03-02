ВСУ: За несколько дней войны в Украине армия РФ понесла больше потерь, чем за первую войну в Чечне 2.03.2022, 3:10

Главнокомандующий ВСУ заявил, что у российских оккупантов есть два выхода.

С 24-го по 28 февраля российская армия потеряла в Украине 5300 человек, проинформировал 1 марта в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он разместил инфографику со сравнением потерь РФ в ходе первой (1994–1996 годы) и второй (1999–2000 годы) чеченских войн. Согласно этим данным, число погибших в Украине российских военных уже превысило потери РФ в первой войне в Чечне более чем на 250. И это без учета потерь 1 марта 2022 года.

"Вооруженные силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения", – написал Залужный.

Он подчеркнул, что "у российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться".

"Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", – заявил Залужный.

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