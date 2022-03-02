закрыть
2 марта 2022, среда, 3:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ: За несколько дней войны в Украине армия РФ понесла больше потерь, чем за первую войну в Чечне

  • 2.03.2022, 3:10
ВСУ: За несколько дней войны в Украине армия РФ понесла больше потерь, чем за первую войну в Чечне

Главнокомандующий ВСУ заявил, что у российских оккупантов есть два выхода.

С 24-го по 28 февраля российская армия потеряла в Украине 5300 человек, проинформировал 1 марта в Facebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он разместил инфографику со сравнением потерь РФ в ходе первой (1994–1996 годы) и второй (1999–2000 годы) чеченских войн. Согласно этим данным, число погибших в Украине российских военных уже превысило потери РФ в первой войне в Чечне более чем на 250. И это без учета потерь 1 марта 2022 года.

"Вооруженные силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения", – написал Залужный.

Он подчеркнул, что "у российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться".

"Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", – заявил Залужный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип