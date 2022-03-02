Известная сербская художница Абрамович: Эта битва касается всех
- 2.03.2022, 3:30
Она призвала помочь смелым мужчинам и женщинам Украины.
Известная сербская художница Марина Абрамович призвала мир объединиться, чтобы помочь Украине.
Об этом сообщают в Офисе президента Украины.
Она напомнила, что 80 лет назад нацистские войска под руководством Гитлера убивали невинных людей в Бабьем Яру, а сегодня российские войска под руководством Путина бомбили и убивали невинных людей в Бабьем Яру.
"Войны разные, но результат тот же. Так же как мы объединились, чтобы победить безумный нацистский режим, мир должен объединиться, чтобы помочь Владимиру Зеленскому и смелым мужчинам и женщинам Украины", – отметила Марина Абрамович в письме.
Она подчеркнула в своем обращении, что эта битва касается всех.