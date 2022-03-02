WSJ: США закроют воздушное пространство для российских самолетов
- 2.03.2022, 3:35
- 1,114
Решение американские власти примут в течение суток.
США планируют закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с вторжением России в Украину. Решение американские власти примут в течение суток.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным источников издания, правительство США изучает возможность запретить российским самолетам летать в американском воздушном пространстве. Как заявил собеседник газеты, Вашингтон намерен ввести авиационные ограничения, поскольку страны Запада расширяют санкции против России в связи с войной в Украине.
Ожидается, отмечает издание, что правительство США примет решение о запрете полетов российских самолетов в ближайшие 24 часа.