Генштаб ВСУ: Режим Лукашенко готовится вступить в войну против Украины 2.03.2022, 5:34

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С территории Беларуси уже ведутся ракетные обстрелы украинских городов.

По украинским гражданским и военным объектам с территории Беларуси систематически наносятся ракетные удары с самого начала войны России против Украины, в которую Москва хочет открыто втянуть Минск.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Республика Беларусь, являясь сателлитом РФ, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружении противника. В дальнейшем, возможно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов", - говорится в публикации.

Зафиксировано, что с 24 февраля с Беларуси ведутся ракетные обстрелы территории Украины, и удары наносятся по военным и гражданским объектам.

"Сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины", - рассказали в Генштабе.

По данным разведки, в течение текущих суток была замечена значительная активность авиационной техники.

Также было зафиксировано движение колонн автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о подготовке Россией сознательной провокации для оправдания использования белорусских войск в Украине.

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