В Крыму российские морпехи категорически отказываются воевать с украинцами 2.03.2022, 5:47

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Морпехи РФ деморализованы.

Дислоцированное в оккупированном Крыму подразделение морской пехоты российской армии находится в деморализованном состоянии из-за нежелания воевать против Вооруженных сил Украины. Об этом 1 марта проинформировал в Facebook Центр оборонных стратегий (ЦОС) Украины.

"11 БДК (больших десантных кораблей. – прим.), которые планировались для десантирования вблизи Одессы, вернулись в Севастополь. По информации из достоверных источников, в Крыму личный состав морской пехоты, который на них загружен, находится в деморализованном состоянии", – говорится в сообщении.

Происходящее связывают прежде всего "с достаточной информированностью украинского населения Крыма о войне РФ против Украины".

"Понимание рисков участия в полномасштабных боевых действиях против мотивированных и профессиональных ВС Украины вызвало мощную оппозицию местного населения относительно участия их представителей в безнадежной кампании Кремля. Поэтому 810-я отдельная бригада морской пехоты (городом постоянной дислокации является Крым) категорически отказывается от участия в боевых действиях против Украины, а население – от мобилизации", – объяснили в ЦОС.

Организация прогнозирует, что такие настроения распространятся на все войска и граждан РФ, находящихся в Крыму.

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